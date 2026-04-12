Berrettini travolge Medvedev | doppio bagel lampo a Montecarlo

Matteo Berrettini ha vinto la partita contro Daniil Medvedev a Montecarlo con un punteggio di 6-0, 6-0, in circa cinquanta minuti. L'incontro si è svolto nel giorno del suo trentesimo compleanno, e il tennista romano ha conquistato il successo con una prestazione dominante. La partita si è conclusa in modo rapido e netto, senza che Medvedev riuscisse a portare a casa alcun game.

Il tennista romano Matteo Berrettini ha celebrato il suo trentesimo compleanno con una prestazione di forza assoluta a Montecarlo, travolgendo Daniil Medvedev con un punteggio di 6-0, 6-0 in appena cinquanta minuti di gioco. La vittoria lampo, avvenuta nelle ventiquattro ore precedenti la ricorrenza del giocatore, arriva in un momento di rinnovata energia fisica per l’atleta, che giovedì ha invece dovuto cedere il passo al giovane talento Joao Fonseca. Il dominio totale sul campo monegasco. L’atmosfera della Court Rainier III ha restituito un’immagine di Berrettini decisamente diversa rispetto alle stagioni passate, mostrandosi un atleta più brillante e reattivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berrettini travolge Medvedev: doppio bagel lampo a Montecarlo ATP Montecarlo, Berrettini travolge Medvedev: doppio “bagel” e partita da recordImpresa clamorosa diMatteo BerrettinialMasters 1000 di Montecarlo, che firma una delle vittorie più incredibili della sua carriera travolgendoDaniil... Clamoroso a Montecarlo: Berrettini distrugge Medvedev e gli rifila un doppio bagelChe Medvedev non sia un amante della terra rossa è una cosa risaputa, ma alzi la mano chi si aspettava una partita simile al secondo turno del primo...