Venerdì sera, verso le undici, le forze dell’ordine sono intervenute nella zona centrale di Bergamo, dove hanno multato 47 veicoli di grandi dimensioni. L’operazione è stata avviata a causa di numerose infrazioni riguardanti la sosta in aree non consentite. L’intervento ha coinvolto diversi agenti e ha portato alla sanzione di numerosi conducenti, che sono stati multati per le violazioni riscontrate.

Venerdì sera, intorno alle ore 23:00, la zona centrale di Bergamo è stata teatro di un massiccio intervento della polizia locale a seguito di una serie di violazioni legate alla sosta in aree vietate. Il controllo, scaturito da segnalazioni specifiche, ha portato all’emissione di ben 47 sanzioni tra piazza Dante, piazza Pontida e l’area delle Colonne di Prato, colpendo diversi veicoli coinvolti nella movida notturna. Il video che ha acceso il dibattito cittadino. Tutto ha avuto origine dalla documentazione video pubblicata su Facebook da Claudio Cremaschi, un docente ed ex preside in pensione, che ha voluto mostrare allo sguardo pubblico le irregolarità avvenute in piazza Dante lo scorso 10 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, raid della Polizia: 47 multe tra i SUV della movida

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