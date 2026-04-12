Bergamo fiume di moto d’epoca | record di 280 piloti al Memorial

A Bergamo si è svolto il Memorial dedicato alle moto d'epoca, attirando 280 piloti provenienti da diverse regioni. La manifestazione ha visto un grande afflusso di appassionati e partecipanti, con una esposizione di veicoli che ha attraversato le vie della città. La giornata è stata caratterizzata da un corteo di motociclette storiche, che ha riempito le strade di motori, cromature e veicoli d’epoca.

Un fiume di metallo, cromature e motori che ha trasformato la domenica mattina di Bergamo in una celebrazione della storia meccanica. Per la quindicesima edizione del Memorial Dino Sestini, ben 280 motociclisti si sono radunati alle ore 9:00 in piazza della Libertà per dare il via alla rievocazione storica della Bergamo-San Vigilio, un evento che ha superato ogni aspettativa numerica degli organizzatori del Club Orobico Auto e Moto d’Epoca di Pedrengo. Il clima mite della giornata ha spinto i partecipanti a uscire in massa dopo la lunga pausa invernale, creando un corteo così vasto da mettere alla prova la gestione logistica del gruppo. La...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo, fiume di moto d’epoca: record di 280 piloti al Memorial Leggi anche: Alla Bergamo-San Vigilio 280 moto d’epoca al via: “Successo da record” Moto gp, Domenicali: “Vicini al rinnovo di Marquez. Acosta? I piloti migliori…”Bologna, 5 febbraio 2026 – Due piloti spagnoli su una Ducati ufficiale a partire dal 2027? Forse sì.