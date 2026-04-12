Dopo l’incidente avvenuto durante la partita tra Genoa e Sassuolo, l’attaccante del Sassuolo ha pubblicato un messaggio su Instagram per spiegare la propria versione dei fatti. Ha affermato di non aver compiuto alcun atto violento e di aver cercato semplicemente di liberarsi per raggiungere lo spogliatoio. La sua dichiarazione arriva dopo le polemiche suscitate dall’episodio in campo.

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© Calcionews24.com - Berardi chiarisce dopo l’episodio in Genoa Sassuolo: «Nessun atto di violenza. Cercavo solo di divincolarmi per andare nello spogliatoio»

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