Beppe Braida attentato! | quando un finanziere in aeroporto

In un aeroporto, un finanziere ha segnalato un allarme che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio ha coinvolto agenti di sicurezza e personale aeroportuale, che hanno eseguito controlli approfonditi. L’intera operazione si è conclusa senza conseguenze per le persone presenti, e l’area è stata riaperta dopo le verifiche. Nessuna minaccia o incidente grave è stato riscontrato durante le operazioni di sicurezza.

“At-ten-ta-too!!”. Era l’indimenticabile tormentone con cui Beppe Braida ci faceva ridere e divertire nella gag - sempre attuale- che prendeva in giro i Tg e l’informazione in Italia. Beppe si è fatto conoscere dal grande pubblico a “Zelig” e poi non si è più fermato: “Colorado” come conduttore («Fare il capocomico è stato divertente»), “Buona Domenica”, “Tutti pazzi per la tv” con la Clerici fin quando, nel 2009, improvvisamente e senza motivo il telefono ha smesso di squillare. «Sono sparito dalla tv e non so il perché, ma ho reagito ripartendo dalle piazze». Ora Beppe, a 60 anni, sta portando in giro il suo ultimo spettacolo: “Piano B - l’involuzione”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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