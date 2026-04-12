Benevento regnat futsal e calcio | un triplete da urlo per i colori giallorossi

Nella stessa stagione, le squadre di calcio e futsal della città hanno conquistato risultati importanti che hanno attirato l’attenzione locale. Le formazioni giallorosse hanno ottenuto vittorie significative nei rispettivi campionati, portando a casa un triplete che ha fatto parlare di sé. Questi successi hanno coinvolto entrambe le discipline sportive, sottolineando un momento di grande soddisfazione per le compagini e i loro tifosi.

Tempo di lettura: 2 minuti Benevento regnat. Bisogna prendere in prestito il latino per dare l’idea di quello che in questa stagione hanno fatto le due massime espressioni del calcio e del futsal cittadino portando a casa traguardi pazzeschi. Dal 29 marzo, giorno in cui il Benevento 5 ha vinto ad Ancona la Coppa Italia di A2 Elite per gli amanti della palla che rotola è stato un susseguirsi di emozioni andate avanti il giorno di Pasquetta con la conquista della serie B dei ragazzi di Floro Flores che ha fatto impazzire di entusiasmo tutto il Sannio travalicando anche i confini nazionali (LEGGI QUI). Ieri, poi, il triplete è stato completato dal Benevento 5 che ha espugnato il campo della Lazio ottenendo l’accesso nella massima serie del futsal nazionale con un turno di anticipo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento regnat, futsal e calcio: un triplete da urlo per i colori giallorossi Pagelle Roma-Bologna 3-4, un Pellegrini da urlo non basta: giallorossi fuori dall’Europa LeagueTerminato il match di ritorno tra Roma e Bologna, con i giallorossi che escono dall’Europa League. Leggi anche: Rangers Qualiano da urlo: tris vincente al Cellole Calcio