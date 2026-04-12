Benevento regnat calcio e futsal | un triplete da urlo per i colori giallorossi

A Benevento, il calcio e il futsal hanno raggiunto risultati storici questa stagione, portando a casa un triplete che ha sorpreso molti appassionati. Le due discipline, rappresentate dai rispettivi team locali, hanno conquistato importanti vittorie e trofei, contribuendo a un’annata da ricordare per i colori giallorossi. La loro crescita ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, evidenziando un momento di grande fermento sportivo in città.

Tempo di lettura: 2 minuti Benevento regnat. Bisogna prendere in prestito il latino per dare l’idea di quello che in questa stagione hanno fatto le due massime espressioni del calcio e del futsal cittadino portando a casa traguardi pazzeschi. Dal 29 marzo, giorno in cui il Benevento 5 ha vinto ad Ancona la Coppa Italia di A2 Elite per gli amanti della palla che rotola è stato un susseguirsi di emozioni andate avanti il giorno di Pasquetta con la conquista della serie B dei ragazzi di Floro Flores che ha fatto impazzire di entusiasmo tutto il Sannio travalicando anche i confini nazionali (LEGGI QUI). Ieri, poi, il triplete è stato completato dal Benevento 5 che ha espugnato il campo della Lazio ottenendo l’accesso nella massima serie del futsal nazionale con un turno di anticipo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento regnat, calcio e futsal: un triplete da urlo per i colori giallorossi Leggi anche: Benevento regnat, futsal e calcio: un triplete da urlo per i colori giallorossi Pagelle Roma-Bologna 3-4, un Pellegrini da urlo non basta: giallorossi fuori dall’Europa LeagueTerminato il match di ritorno tra Roma e Bologna, con i giallorossi che escono dall’Europa League.