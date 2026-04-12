Ben Gvir prega sul Monte del Tempio e sfida le autorità arabe | Qui mi sento padrone

In un episodio che ha attirato l’attenzione internazionale, un ministro israeliano si è recato sul Monte del Tempio, svolgendo un atto considerato provocatorio, e ha dichiarato di sentirsi padrone del luogo. Nel frattempo, a causa delle tensioni crescenti, Israele ha lanciato nuovi attacchi nel sud del Libano contro gruppi islamisti filo iraniani, in risposta a scontri e violenze nella regione. La giornata ha visto anche il rientro negli Stati Uniti di un senatore, dopo il fallimento di negoziati in Pakistan.

Nel giorno in cui JD Vance fa ritorno negli Stati Uniti dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad, Israele riprende a bombardare il sud del Libano, scontrandosi con gli islamisti filo iraniani di Hezbollah. E a Gerusalemme il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir ha pregato sul Monte del Tempio, sfidando le autorità arabe che amministrano il luogo di culto. “Oggi mi sento il padrone di casa “, ha dichiarato in un video, aggiungendo “continuo a sollecitare il primo ministro a fare sempre di più. Dobbiamo andare ancora oltre, sempre più in alto”. Lo scrive il Times of Israel. In base a un accordo consolidato, gli ebrei possono visitare il complesso, ma non pregarvi, poiché è amministrato dal Waqf giordano, un ente religioso musulmano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ben Gvir prega sul Monte del Tempio e sfida le autorità arabe: “Qui mi sento padrone” Leggi anche: Coloni incontrollabili, la colpa è di Ben Gvir: parola dei servizi israeliani Juventus, Thuram: “Qui mi sento a casa”Khephren Thuram ha parlato a cuore aperto in un’intervista esclusiva a Sky Sport News andata in onda il 10 febbraio 2026, alla vigilia del Derby...