Ben Gvir prega sul Monte del Tempio e sfida le autorità arabe | Qui mi sento padrone – VIDEO

Nel corso di una visita sul Monte del Tempio, un esponente politico israeliano ha pronunciato parole che hanno suscitato reazioni, affermando di sentirsi padrone del luogo e sfidando le autorità arabe. Nello stesso giorno, dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad, Israele ha ripreso a bombardare obiettivi nel sud del Libano, dove si registrano scontri con i combattenti di Hezbollah, gruppo filo iraniano.

Nel giorno in cui JD Vance fa ritorno negli Stati Uniti dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad, Israele riprende a bombardare il sud del Libano, scontrandosi con gli islamisti filo iraniani di Hezbollah. E a Gerusalemme il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir ha pregato sul Monte del Tempio, sfidando le autorità arabe che amministrano il luogo di culto. “Oggi mi sento il padrone di casa “, ha dichiarato in un video, aggiungendo “continuo a sollecitare il primo ministro a fare sempre di più. Dobbiamo andare ancora oltre, sempre più in alto”. Lo scrive il Times of Israel. In base a un accordo consolidato, gli ebrei possono visitare il complesso, ma non pregarvi, poiché è amministrato dal Waqf giordano, un ente religioso musulmano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ben Gvir prega sul Monte del Tempio e sfida le autorità arabe: “Qui mi sento padrone” – VIDEO Ben Gvir prega sul Monte del Tempio e sfida le autorità arabe: “Qui mi sento padrone”Nel giorno in cui JD Vance fa ritorno negli Stati Uniti dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad, Israele riprende a bombardare il sud del... Ben Gvir al Monte del Tempio, 'mi sento il padrone di casa'Il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir ha pregato sul Monte del Tempio e in un video diffuso dal sito ha affermato: "Oggi mi sento il...