Belvedere riaperto ma i residenti denunciano | Sosta selvaggia e circolazione fuori controllo

Il belvedere, recentemente riaperto, sta suscitando proteste da parte dei residenti che segnalano la presenza di auto in sosta irregolare e una circolazione caotica. Le persone che vivono nell’area si sono rivolte alle autorità, lamentando situazioni di pericolo per pedoni e automobilisti. La riapertura del luogo ha portato a una maggiore presenza di veicoli, ma non sono stati adottati ancora interventi efficaci per regolare il traffico.

BRINDISI - Auto in sosta selvaggia e circolazione fuori controllo, con rischi per l'incolumità di pedoni e automobilisti. È la segnalazione giunta dai residenti della zona, dopo la riapertura del belvedere di Piazza Santa Teresa a Brindisi. Un intervento operato dopo quarant'anni di chiusura.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: "Sosta selvaggia e perenne a Salerno", la segnalazione dei residenti