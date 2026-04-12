Giovedì 16 aprile alle 17, nella Sala Zanardelli della Prefettura di Belluno, si terrà un evento che chiude un progetto iniziato diversi anni fa, incentrato sullo sport femminile. Alla cerimonia parteciperanno due atlete note per le loro carriere sportive e per le sfide affrontate nel mondo dello sport. L’iniziativa vuole promuovere il valore dell’impegno e della determinazione delle donne che praticano attività sportive.

Giovedì 16 aprile alle ore 17, la Sala Zanardelli della Prefettura di Belluno ospiterà il culmine di un progetto pluriennale dedicato allo spirito olimpico. L'evento, intitolato Oltre ogni limite. Storie di donne che cam-biano il gioco, vedrà il confronto tra la senatrice Versace e l'avvocato Da Rold, due figure di spicco dello sport nazionale e locale, nell'ambito delle celebrazioni per i Giochi di Milano Cortina 2026. Il percorso che conduce a questo appuntamento finale è iniziato nel 2023, so .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belluno, le donne che sfidano lo sport: Versace e Da Rold a confronto

Leggi anche: Lo spettacolo che ripropone vite straordinarie: da Bowie a Senna, storie che sfidano il tempo sul palcoscenico

Pieter Mulier è il nuovo direttore creativo di Versace: ecco chi è lo stilista che ha lavorato da Dior e AlaïaVersace apre un nuovo capitolo della sua storia affidando la direzione creativa a Pieter Mulier, uno dei nomi più solidi e rispettati del fashion...