Beato Emerico Vertical | record polverizzati e nuovi trionfi a Quart

Nella giornata di sabato 11 aprile si è svolta la terza edizione del Beato Emerico Vertical, una competizione che si tiene lungo il sentiero che dal Villair di Quart porta all’eremo dedicato al Beato Emerico. Durante l’evento, sono stati superati vari record e sono stati ottenuti nuovi risultati di rilievo. La gara ha coinvolto atleti provenienti da diverse zone, con un percorso che mette alla prova resistenza e velocità.

Il sentiero che sale dal Villair di Quart verso l’eremo del Beato Emerico è stato teatro, nella giornata di sabato 11 aprile, della terza edizione del Beato Emerico Vertical. La competizione, inserita nel prestigioso circuito delle martse a pià, ha la partecipazione di 174 atleti impegnati in una sfida tecnica di 3 chilometri con un dislivello di 550 metri. Record polverizzati e nuove gerarchie sul versante di Quart. La scalata verso l’eremo ha regalato prestazioni che hanno riscritto i libri della competizione. Nel comparto maschile, l’assenza di Farcoz, che aveva dominato le prime due edizioni, ha aperto la strada a un nuovo protagonista....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Beato Emerico Vertical: record polverizzati e nuovi trionfi a Quart Dracula di Besson: incassi record per Vertical Entertainment, ma la redditività è ancora una sfida.Dracula sorride a Vertical Entertainment: il film di Besson incassa 33,6 milioni di dollari e segna un record per il distributore Il nuovo “Dracula –... Firenze, la mostra dei record sul Beato Angelico. 250mila visitatori a Palazzo StrozziFirenze, 26 gennaio 2026 – Si è chiusa il 25 gennaio 2026 Beato Angelico, la straordinaria esposizione, promossa e organizzata da Fondazione Palazzo...