Battipaglia la sindaca avvisa | Circolano messaggi fraudolenti relativi a presunte irregolarità della Tari

A Battipaglia, il Comune ha diffuso un avviso riguardante la circolazione di messaggi fraudolenti che riportano presunte irregolarità sulla tassa sui rifiuti. Nei messaggi viene indicato un numero di telefono da contattare, ma si tratta di comunicazioni false. La sindaca ha invitato i cittadini a prestare attenzione e a non rispondere o condividere queste comunicazioni ingannevoli.

Allarme truffe a Battipaglia: il Comune fa sapere che stanno circolando messaggi fraudolenti relativi a presunte irregolarità della TARI, contenente un numero di telefono da contattare. "Invitiamo tutti i cittadini a non rispondere al messaggio, non richiamare il numero indicato e non fornire.🔗 Leggi su Salernotoday.it Tari, arrivano messaggi truffa su debiti e irregolarità: come difendersiFalsi avvisi sul pagamento della Tari via Sms: diversi Comuni d’Italia hanno messo in guardia i cittadini da una campagna di phishing segnalata nelle... Blitz della polizia nella sede della Commissione Ue: “Presunte irregolarità su vendite immobili”Blitz della polizia nella sede della Commissione Ue: si indaga su presunte irregolarità relative a operazioni immobiliari per 900 milioni.