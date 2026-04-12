Basta sporcare il parco giochi

Nel parco giochi situato sopra la Coop di Castelnovo Monti, si registrano frequenti episodi di sporcizia e comportamenti incivili. Lo spazio, progettato per essere un luogo di svago e socializzazione per le famiglie, si trova spesso sporco a causa di rifiuti abbandonati e mancanza di rispetto da parte dei visitatori. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione e sulla cura di questa area dedicata ai bambini e alle famiglie del quartiere.

Sporcizia e inciviltà regnano nel parco giochi sopra la Coop di Castelnovo Monti, pensato e realizzato per essere uno spazio per le famiglie dove i genitori portano i loro figli a giocare. "È un’area che, nonostante venga ripulita ogni mattina, nel pomeriggio torna a fare i conti con episodi di degrado ", denunciano gli esasperati residenti, stanchi di questa inciviltà, che però assolvono il Comune. Nonostante l’impegno costante dell’amministrazione comunale, rifiuti e sporcizia si accumulano nel corso della giornata. "Ogni mattina lo troviamo pulito ed è davvero un gioiello – racconta una cittadina frequentante l’area – ma già nel pomeriggio e alla sera la situazione cambia completamente".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Basta sporcare il parco giochi" Leggi anche: I vandali colpiscono a Balestrate, chiude il parco giochi: "Basta stare in silenzio, bisogna agire" Manfredonia, riapre il Parco Giochi dell’OrsoDa sabato 14 marzo il Parco Giochi dell’Orso riapre ufficialmente le sue porte alla comunità.