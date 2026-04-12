Reggio Calabria si prepara ad accogliere le fasi finali della EYBL U20 Superfinal, che si svolgono domenica 12 aprile 2026. Le partite si giocano negli impianti della Palestra Piero Viola e del Pala Pentimele, dove si incontrano le migliori squadre del basket giovanile europeo. Nella competizione, gli Stati Uniti sono riusciti a qualificarsi per la finale, mentre si avvicina la sfida per il titolo di campione.

Reggio Calabria ospita oggi, domenica 12 aprile 2026, le fasi decisive della EYBL U20 Superfinal, con gli impianti della Palestra Piero Viola e del Pala Pentimele che accolgono l’élite del basket giovanile europeo. Le sfide disputate durante la giornata hanno già tracciato i percorsi verso il podio, definendo le squadre pronte a lottare per le medaglie e quelle impegnate nei piazzamenti intermedi. L’ascesa dei protagonisti e lo scontro per il titolo. Il percorso verso la gloria ha oggi i primi grandi protagonisti emergere con determinazione. Nella prima semifinale, la formazione statunitense di Rens United ha imposto il proprio ritmo, superando BVBS con un punteggio di 91-82.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket U20 a Reggio: gli USA in finale, trionfi e scontro per l’oro

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