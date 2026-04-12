Basket Serie B colpaccio Oleggio | Gazzada si arrende in volata Decisivi gli ultimi secondi

Nella 13esima giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale, l’Oleggio Magic Basket ha ottenuto una vittoria in volata contro Gazzada, con il punteggio di 55-53. La partita si è decisa negli ultimi secondi, confermando il risultato dell’andata. Gazzada ha cercato di recuperare nel quarto periodo, ma l’Oleggio ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.