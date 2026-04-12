Basket Serie B colpaccio Oleggio | Gazzada si arrende in volata Decisivi gli ultimi secondi
Nella 13esima giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale, l’Oleggio Magic Basket ha ottenuto una vittoria in volata contro Gazzada, con il punteggio di 55-53. La partita si è decisa negli ultimi secondi, confermando il risultato dell’andata. Gazzada ha cercato di recuperare nel quarto periodo, ma l’Oleggio ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.
La sfida con Gazzada conclusa in vittoria come all'andata. Due punti più che preziosi quelli che l'Oleggio Magic Basket ha conquistato battendo Coelsanus 7 Laghi Basket Gazzada 55-53 nella 13esima giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale.In campo per gli Squali Ceccato.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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