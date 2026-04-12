Basket 3×3 l’Italia maschile manca la qualificazione ai Mondiali nello spareggio finale contro il Brasile

L’Italia maschile di basket 3×3 non ha superato lo spareggio contro il Brasile, mancando così la qualificazione ai Mondiali in programma a Varsavia dal 1° al 7 giugno. La squadra femminile invece si è qualificata e parteciperà alla competizione. La sfida decisiva si è svolta di recente, lasciando fuori dalla fase finale gli uomini, mentre le donne sono riuscite a conquistare il pass per la manifestazione internazionale.

L’Italia non si qualifica ai Mondiali di basket 3×3 con la squadra maschile. Sarà dunque solo la femminile la selezione in gara a Varsavia dal 1° al 7 giugno. La squadra guidata da Claudio Negri, dopo aver perso con la Cechia, cede anche di fronte al Brasile in quello che è il vero e proprio spareggio per il pass iridato. Punteggio finale 13-21 a favore dei brasiliani, sempre in controllo del match. La selezione maschile non disputa la rassegna iridata dal 2016. Pronti via, e dopo 9 secondi Branquinho tira giù Masciarelli sul tiro dalla distanza: due liberi, 12. Subito il punteggio sale sul 2-2 e, in 44 secondi, il Brasile ha già tre falli a carico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3, l’Italia maschile manca la qualificazione ai Mondiali nello spareggio finale contro il Brasile Basket 3×3: Italia sconfitta dalla Cechia, contro il Brasile spareggio-pass per i MondialiL’Italia perde il primo degli incontri con potenziale pass per i Mondiali di basket 3×3. Bosnia-Italia finale playoff, quanto vale la qualificazione ai Mondiali 2026L’Italia torna a giocarsi l’accesso ai Mondiali passando dai playoff, come già accaduto nel 2017 e nel 2022. L’Italia esulta per aver preso la Bosnia #italia #bosnia #mondiale #calcio #gabboman