Basket 3×3 | l’Italia cade contro il Brasile e resta fuori dai Mondiali

La squadra italiana di basket 3×3 maschile ha perso l’ultimo match contro il Brasile, impedendole di qualificarsi ai prossimi Mondiali. La partita decisiva si è conclusa con una sconfitta, lasciando gli azzurri fuori dalla competizione internazionale. La sconfitta rappresenta l’esito finale di una fase di qualificazione che si è conclusa con questa risultato.

La selezione maschile di basket 3×3 non riuscirà a partecipare alla prossima manifestazione mondiale, dopo la sconfitta subita nel match decisivo contro il Brasile. Il punteggio finale di 13-21 sancisce la fine del percorso degli azzurri, guidati da Claudio Negri, che vedranno solo la compagine femminile disputare l’evento programmato a Varsavia dal 1° al 7 giugno. L’andamento della sfida e le dinamiche di campo. Il confronto per il pass iridato è stato caratterizzato da un controllo costante della squadra brasiliana, che ha saputo imporre il proprio ritmo sin dai primi istanti. Solo dopo 9 secondi di gioco, Branquinho ha messo a segno un tiro dalla distanza che ha costretto Masciarelli a concludere due liberi, segnando solo una volta; il risultato si è così pareggiato sul 2-2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket 3×3: l’Italia cade contro il Brasile e resta fuori dai Mondiali Basket 3×3: Italia sconfitta dalla Cechia, contro il Brasile spareggio-pass per i MondialiL’Italia perde il primo degli incontri con potenziale pass per i Mondiali di basket 3×3. Leggi anche: Basket 3×3, l’Italia maschile manca la qualificazione ai Mondiali nello spareggio finale contro il Brasile