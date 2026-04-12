Il Barcellona sta attraversando un momento difficile, evidenziato dalle cinque sconfitte consecutive in partite ufficiali. La Virtus, squadra di pallacanestro, ha recentemente sollevato dall’incarico il tecnico Dusko Ivanovic e ha nominato come nuovo allenatore Nenad Jakovljevic. La situazione dei due club viene confrontata in un articolo che analizza le difficoltà attuali delle rispettive squadre.

Le cinque sconfitte in altrettante uscite, pesano sul capo di Nenad Jakovljevic, che la Virtus ha scelto come capo allenatore dopo l’esonero di Dusko Ivanovic. Nelle intenzioni del club, che crede molto nel giovane, Nenad sarà il tecnico anche della prossima stagione. Ma è chiaro che questa promozione non programmata, sposta sia le pressioni sia le aspettative. In sostanza, confermando la fiducia in Jakovljevic – che non ha mai avuto Pajola e quasi mai Vildoza – la Virtus si aspetta anche un’inversione di tendenza. E un assist al coach arriva in modo trasversale da chi ha conosciuto Ivanovic e i suoi metodi. Ma ha costruito la sua storia in Fortitudo, Gianluca Basile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basile e quell’esonero di Ivanovic: "Il Barça in difficoltà come la Virtus"

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