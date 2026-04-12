Sabato 11 aprile, il campo di Cairo Montenotte ha ospitato l’apertura del campionato regionale Under 12 di baseball. La squadra locale, nota come Cairese, ha affrontato la prima partita della stagione, sfidando la squadra del Piemonte. La partita ha visto i giovani atleti scendere in campo per la prima volta nel torneo regionale, segnando l’inizio ufficiale della loro attività per questa stagione.

Il campo di Cairo Montenotte ha ospitato sabato 11 aprile l’apertura del campionato regionale Under 12, segnando l’esordio stagionale per la Cairese. La squadra locale, insieme al Sanremo, ha scelto una strategia territoriale ambiziosa: partecipare ai gironi piemontesi per garantire ai propri atleti un numero maggiore di confronti e una crescita tecnica superiore attraverso la competizione con realtà più numerose. Strategia di crescita e gestione del roster biancorosso. La decisione della Cairese di spostare il proprio baricentro competitivo verso il Piemonte non è casuale, ma risponde a una necessità di sviluppo sportivo per un gruppo che conta oltre venti giocatori nel proprio organico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baseball U12: la Cairese sfida il Piemonte per crescere nel campo

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