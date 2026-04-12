Baschirotto | Non ci arrendiamo il gruppo punta al riscatto

Dopo la partita in Sardegna, terminata con una vittoria del Cagliari per 1-0 contro la Cremonese, Federico Baschirotto ha parlato ai giornalisti. Ha commentato l’andamento dell’incontro e le possibilità della squadra di migliorare nelle prossime gare. La squadra ha dichiarato di non volersi arrendere e di puntare a un riscatto nelle partite successive.

Dopo il verdetto finale in Sardegna, che ha la vittoria del Cagliari per 1-0 contro la Cremonese, Federico Baschirotto ha affrontato i media per analizzare l'andamento della sfida e le prospettive future della squadra. Nonostante il controllo del gioco esercitato dai visitatori, il risultato ha penalizzato un gruppo che si sente ancora in corsa per i propri obiettivi stagionali. La gestione della gara e le lacune tecniche nel finale Il bilancio tecnico fornito da Baschirotto evidenzia come la sq .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Baschirotto: “Non ci arrendiamo”, il gruppo punta al riscatto Leggi anche: Sanua, indagini al palo. Chiesta l’archiviazione: "Ma non ci arrendiamo" Vigili, altre 4 morti sospette. Negata la causa di servizio per i rischi legati al cancro. I figli: “Non ci arrendiamo”Arezzo, 24 marzo 2026 – “La prima causa di servizio, quella per Marraghini, era stata rifiutata poco prima che noi ci recassimo a La Spezia per...