Una proposta popolare chiede di limitare la popolazione svizzera a dieci milioni di abitanti. Se questa iniziativa ricevesse il via libera tramite il voto, potrebbero esserci ripercussioni anche sui lavoratori frontalieri che attraversano i confini per lavorare nel paese. La questione riguarda un possibile cambiamento nella politica migratoria e nelle quote di residenti ammessi nel territorio svizzero.

Se la popolazione svizzera voterà "si" all’iniziativa popolare e federale “No a una Svizzera da 10 milioni“, potrebbero esserci conseguenze anche per i frontalieri. Il 14 giugno il popolo elvetico è chiamato alle urne per votare questo quesito, proposto e lanciato dall’ Udc (di destra), che chiede controlli sull’ immigrazione per garantire che la popolazione residente permanente in Svizzera non superi i 10 milioni entro il 2050. Secondo quanto proposto il parlamento e il consiglio federale dovrebbero intervenire non appena la popolazione supererà i 9.5 milioni di abitanti (ora sono poco più di 9), soglia prevista per il 2031. Secondo i proponenti, l’immigrazione incontrollata è la causa di molti problemi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barricata Udc: quota residenti a dieci milioni

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