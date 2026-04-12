Durante il weekend pasquale, circa 3.000 persone hanno visitato il complesso del San Domenico, attirate dall’evento dedicato al barocco. La regione ha registrato un aumento considerevole di visitatori, con un afflusso elevato in tutta l’area del Forlivese, dall’Appennino alla città. I flussi turistici sono stati molto numerosi, contribuendo a un incremento generale di presenze nel territorio.

La Pasqua appena trascorsa ha fatto schizzare in alto i numeri del turismo regionale e l’area del Forlivese non ha fatto eccezione: dall’Appennino fino alla città, l’affluenza è stata elevata. Lo ha rilevato, nei giorni scorsi, la Regione Emilia-Romagna. In particolare, la mostra dedicata al Barocco ha segnato un vero e proprio boom di presenze, con circa 3mila ingressi nel solo weekend pasquale (sono 30mila i visitatori già prenotati per le prossime settimane o mesi). Si tratta di risultati che si inseriscono in un quadro generale decisamente positivo, frutto, secondo il presidente della Regione Michele de Pascale e l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, "di un lavoro preciso che stiamo portando avanti per rendere l’Emilia-Romagna più accessibile e attrattiva".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Barocco al San Domenico. In 3mila nel weekend pasquale

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