A Barletta, un uomo di 49 anni senza fissa dimora è deceduto in ospedale a seguito di ferite riportate durante un’aggressione avvenuta davanti alla cattedrale nel centro cittadino. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto il 49enne, ferito in modo grave. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulle cause dell’aggressione.

Jacopo Musti, 49enne senza fissa dimora, è morto a seguito delle ferite riportate da un'aggressione avvenuta a Barletta, davanti la cattedrale Un uomo è stato aggredito in centro aBarlettadue giorni fa e, a seguito delle gravi ferite riportare, si è spento oggi in ospedale. La vittima si chiamaJacopo Mustied ha 49 anni. Il fatto è avvenuto la notte tra venerdì 10 e sabato 11 notte e ad aggredirlo dovrebbe essere stato un uomo senza fissa dimora, come la vittima, che al momento è stato arrestato. A quanto emerso dalle prime ricostruzioni,Jacopo Musti era un uomo senza fissa dimora arrivato in Puglia circa sei mesi fa. Sembra che sia stato vittima di una brutale aggressione nella notte tra venerdì e sabato.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Barletta, 49enne muore in ospedale dopo un’aggressione in centro

Aggredito in centro a Barletta, muore 49enne: fermato un uomoUn uomo di 49 anni, Jacopo Musti, è morto in ospedale dopo essere stato aggredito due giorni fa, con violenza a Barletta.

Non va in ospedale dopo l’aggressione e muore il giorno seguente: arrestato un 46enneIl giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di...