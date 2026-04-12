Barile la musica accende le parole | nasce Amarcord Song

A Barile, la comunità ha partecipato a un evento organizzato dalla Pro Loco locale per presentare Amarcord Song, un’opera letteraria che unisce memorie e musica. La serata ha visto una presenza numerosa di cittadini interessati, che hanno ascoltato con attenzione la presentazione dell’opera. L’iniziativa ha attirato l’attenzione di pubblico e partecipanti, creando un momento di condivisione culturale nel paese.

A Barile, la comunità si è raccolta per celebrare il rilascio di un’opera letteraria che intreccia memorie e musica, durante un evento organizzato dalla Pro Loco locale che ha una partecipazione numerosa e attenta. La presentazione di Amarcord Song, l’antologia curata da Walter De Stradis e pubblicata dalla casa editrice Arduino Sacco Editore, ha trasformato il borgo in un centro di riflessione culturale, portando insieme autori, editori e appassionati in un dialogo tra passato e presente. Il valore della memoria collettiva tra letteratura e territorio. L’evento non è stato solo la semplice consegna di un libro, ma un momento di profonda connessione con le radici lucane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barile, la musica accende le parole: nasce Amarcord Song ’Liberi’ illumina l’Arena del Sole. Tra amarcord, poesia e musica. La città celebra l’immenso DallaUna grande serata di musica, immagini e parole in onore di Lucio Dalla, ieri sera all’Arena del Sole, in cui provare la sensazione di essere ’Liberi’. Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioniDal 28 giugno al 5 luglio 2026 torna a Torino “Musica Regina in Villa” International Music Festival, giunto alla sua quinta edizione e pronto a...