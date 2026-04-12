Bari Renato Zero commuove | l’ultimo straziante addio a Enrica

A Bari, nella Basilica di San Nicola, si è tenuto un momento di commemorazione per ricordare Enrica Bonaccorti, a un mese dalla sua morte. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e persone vicine alla donna, che hanno condiviso un momento di riflessione e ricordo. Renato Zero, presente alla cerimonia, ha espresso sentimenti di commozione durante l’evento.

A Bari, la Basilica di San Nicola è stata teatro di un momento di raccoglimento e memoria per segnare il primo mese dalla scomparsa di Enrica Bonaccorti. La conduttrice, deceduta lo scorso 12 marzo all’età di 76 anni, è stata ricordata con una preghiera presso la tomba del Santo, a cui hanno preso parte la figlia Verdiana Pettinari e il cantautore Renato Zero, insieme al rettore della Basilica, padre Giovanni Distante. L’omaggio di Renato Zero e il legame indissolubile con la conduttrice. Il ricordo della scomparsa di Enrica Bonaccorti ha trovato una voce intensa durante la tappa barese del tour intitolato L’ora Zero, svoltosi nella serata di sabato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, Renato Zero commuove: l’ultimo, straziante addio a Enrica Renato Zero ferma il concerto a Roma: l’abbraccio a Enrica Bonaccorti commuove tutti (VIDEO)Un momento di profonda emozione ha segnato la seconda serata del tour L’Orazero di Renato Zero al Palazzo dello Sport di Roma, sabato 25 gennaio. La lettera di Renato Zero a Enrica Bonaccorti commuove il web: “Lascerò sempre quella porta aperta”Un concerto programmato da mesi a Mantova, poche ore dopo l’ultimo saluto a un’amica di una vita.