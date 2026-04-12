Lunedì 13 aprile, alcune strade di Bari saranno interessate da blocchi temporanei per consentire controlli tecnici legati al crollo di via De Amicis. La circolazione subirà modifiche importanti in diverse zone della città, con variazioni previste nella viabilità. Le autorità hanno comunicato che queste misure sono necessarie per completare gli interventi di verifica e messa in sicurezza dell’area coinvolta.

Lunedì 13 aprile, la viabilità in alcune zone di Bari subirà variazioni significative a causa di necessari interventi tecnici. La Ripartizione Infrastrutture, viabilità e Opere Pubbliche ha infatti disposto la chiusura al traffico veicolare in via Pinto, nel tratto che va da via Fornelli a via De Amicis, e in via De Amicis, tra via Pinto e viale della. Questa decisione è legata alla necessità di effettuare indagini diagnostiche volte a verificare le componenti strutturali residue dell’edificio che ha subito il crollo lo scorso 5 marzo 2025 in via De Amicis. Sicurezza urbana e gestione dei flussi viari. Per garantire che le operazioni di verifica strutturale non compromettano l’incolumità pubblica, le autorità hanno pianificato una gestione rigorosa dell’area interessata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, blocchi stradali per i controlli sul crollo di via De Amicis

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