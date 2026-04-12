Nella partita tra Barcellona ed Espanyol, il club catalano ha ottenuto una vittoria per 4-1 al Camp Nou, portandosi a nove punti di vantaggio sulla seconda in classifica. La sfida si è conclusa con un risultato netto, contribuendo alla corsa al titolo della Liga. La squadra di Hansi Flick ha consolidato la sua posizione in classifica, mantenendo il vantaggio sugli avversari più diretti.

2026-04-11 20:38:00 Breaking news: Gli uomini di Hansi Flick sono in una posizione di comando. Il Barcellona si è portato a nove punti di vantaggio dal Real Madrid nella corsa al titolo della Liga vincendo 4-1 sui rivali cittadini dell’Espanyol al Camp Nou. Venerdì i campioni in carica hanno ricevuto un favore dal Girona, quando i loro vicini hanno pareggiato 1-1 il Real Madrid. E hanno approfittato appieno dell’ultimo errore dei Blancos, con una doppietta di Ferran Torres che li ha portati al comando. Pol Lozano ne ha ritirato uno per l’Espanyol, ma gli sforzi finali di Lamine Yamal e Marcus Rashford hanno assicurato ai Blaugrana un vantaggio dominante in vetta a sette partite dalla fine.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Barcellona-Espanyol 4-1: la Champions avanza a nove

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