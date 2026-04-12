Bagno di folla al Teatro Cristo Re Controcorrente presenta i candidati

Al Teatro Cristo Re si è registrato un forte afflusso di pubblico, con la sala completamente piena. L’evento ha visto la presentazione dei candidati delle liste di sostegno ad Antonella Russo per le prossime amministrative del 2026. La manifestazione ha attirato molti cittadini interessati a conoscere i nomi in corsa e le proposte in campo. La partecipazione è stata significativa, con un'ampia presenza di spettatori provenienti da diversi quartieri.