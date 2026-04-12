Badminton Christo Popov e Kirsty Gilmour conquistano l’oro in singolare agli Europei

A margine dei Campionati Europei di badminton 2026, Christo Popov e Kirsty Gilmour si sono aggiudicati le medaglie d’oro nelle rispettive competizioni individuali. La giornata ha visto assegnare anche le ultime tre medaglie d’oro del torneo, con atleti provenienti da diversi Paesi europei che hanno concluso con successo le proprie gare. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di grande attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

Le ultime tre medaglie d’oro vengono distribuite agli Europei individuali 2026 di badminton, andati in scena al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nel singolare maschile titolo per il francese Christo Popov, mentre tra le donne si impone la scozzese Kirsty Gilmour, infine nel doppio maschile fanno festa gli inglesi Ben Lane e Sean Vendy. Nel singolare maschile il transalpino Christo Popov, numero 2 del tabellone regola il numero 1 del seeding, il danese Anders Antonsen, battuto per 21-12 21-19 in 52 minuti di gioco. Prima frazione controllata sempre dal francese, mentre nella seconda l’equilibrio regna sovrano, ma è ancora il transalpino ad avere nel finale lo spunto vincente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Badminton, Christo Popov e Kirsty Gilmour conquistano l’oro in singolare agli Europei Badminton, fratelli Popov in evidenza in singolare e in doppio negli Europei 2026 a HuelvaArchiviata un’altra giornata dedicata agli incontri dedicata ai quarti di finale e alle semifinali di singolari e doppi in questi Europei 2026 di... I fratelli Popov avanzano in doppio e in singolare. Le sorelle Stoeva in semifinale di doppio femminile agli Europei di badmintonContinuano gli Europei di badminton al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna.