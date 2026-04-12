Oggi alle 18, i Baskérs Forlimpopoli scendono in campo a Perugia contro Valdiceppo in una partita valida per il campionato interregionale. La squadra cerca di ottenere due punti importanti in un match che potrebbe influenzare la classifica. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa, con i giocatori pronti a mettere in campo tutto quello che hanno.

Fondamentale sfida per i Baskérs Forlimpopoli che, alle 18, saranno a Perugia, per provare a conquistare due punti pesantissimi contro Valdiceppo. La formazione umbra, penultima in classifica ma capace di colpi importanti, può contare su un roster da non sottovalutare: la guardia Frizzarin è capace di prestazioni importanti, mentre capitan Rath e il duo Meschini-Provvidenza sanno colpire. A fare la differenza, però, potrebbe essere il paraguaiano Dose, arrivato in corsa al posto di Grinbergs, che grazie alla sua duttilità e agli oltre 18 punti di media sa essere un fattore. Se il +30 dell’andata (87-57) può ingannare, è altrettanto vero che per gli artusiani si tratta di una sfida fondamentale: un successo consegnerebbe a Vico e soci la matematica salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - B Interregionale. Baskérs a caccia di punti pesanti

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