Azzurra Canuti la scomparsa e l' ultima telefonata | Ha risposto un ragazzo

Da quasi un mese non si hanno più notizie di Azzurra Canuti, una ragazza di 25 anni scomparsa senza lasciare tracce. L’unico elemento emerso riguarda l’ultima telefonata ricevuta, durante la quale ha risposto un ragazzo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda e stanno cercando di raccogliere ulteriori dettagli per fare chiarezza sulla scomparsa. La famiglia si rivolge alla popolazione affinché fornisca eventuali informazioni utili.

Mistero sulla scomparsa di Azzurra Canuti, la ragazza di 25 anni di cui non si hanno più notizie da poco meno di un mese. Tutto comincia lo scorso febbraio, quando la giovane lascia la sua casa di Arcille, a Campagnatico in provincia di Grosseto, e si trasferisce a Milano, continuando a mantenere quotidianamente i contatti con la famiglia. I messaggi confermavano una situazione serena, come spiegato anche dalla madre a La Vita in diretta: "Mi ha scritto: 'Mamma stai tranquilla, sono a Milano, mi diverto e sto bene'". Poi qualcosa cambia il 18 marzo, come riporta La Nazione. È stato quello il giorno dell'ultimo contatto diretto con la 25enne.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Azzurra Canuti, la scomparsa e l'ultima telefonata: "Ha risposto un ragazzo" Leggi anche: A Riccione esito positivo per la “telefonata zero” di Alert System: oltre il 61% ha risposto alla simulazione L’ultima telefonata, risponde un uomo, poi il silenzio: cosa è successo ad Azzurra?Grosseto, 11 aprile 2026 – Un viaggio verso Milano, messaggi rassicuranti, poi all’improvviso il silenzio.