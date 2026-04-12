Avs sprona a fare presto | Ora proposte concrete

In un momento di crescente incertezza politica e con le elezioni ormai vicine, un fronte politico invita a concentrarsi sulle proposte concrete. L’alleanza tra Verdi e Sinistra sollecita un'attenzione puntuale sui temi da affrontare e sulla definizione di un percorso di governo per la città. La richiesta arriva in un contesto in cui l’attenzione generale si sposta verso le questioni pratiche e le soluzioni da mettere in campo.

Nel pieno del dibattito politico in un clima di generale incertezza, nonostante il calendario sempre più vicino alla scadenza elettorale, Alleanza Verdi e Sinistra interviene per riportare l’attenzione sul merito delle proposte e sulla costruzione di una prospettiva di governo per Prato. A prendere posizione è il coordinatore pratese di Avs, Alessio Laschi, che invita a superare quella che definisce una fase ancora confusa. "Riteniamo necessario intervenire per chiarire alcune posizioni e riportare il dibattito sui contenuti e sulla qualità delle proposte per il futuro della città", dice Laschi. Uno dei passaggi più netti riguarda la proposta riconducibile a Targetti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Avs sprona a fare presto: "Ora proposte concrete" Il caso Le proposte del presidente della società biancorossa. La lite tra genitori all’Isolotto. Biondi: "Ora misure concrete»La lite tra genitori, di sabato scorso, sulle tribune durante Isolotto-Casellina (gara senza arbitro ufficiale e che non aveva nessuna rilevanza di... Ora che fare? Alcune proposte per l’ultimo anno di legislaturaChe fare? Superata l’amara sconfitta referendaria, il governo deve provare ad assumere un’iniziativa politica: decidere come affrontare l’ultimo anno...