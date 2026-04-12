Autovelox del Piratello sforamenti minimi in 9 casi su 10 FdI | Rialzare i limiti

Negli ultimi due mesi, sono state registrate migliaia di multe lungo l’autovelox del Piratello, con la maggior parte dei verbali relativi a sforamenti molto contenuti del limite di velocità. In circa nove casi su dieci, i rilevamenti indicano superamenti inferiori a pochi chilometri orari, portando le autorità a valutare possibili interventi sui limiti di velocità. La questione ha attirato l’attenzione di alcuni partiti politici, che chiedono di rivedere i limiti stessi.

Imola, 12 aprile 2026 – Migliaia di multe in poco più di due mesi, ma nella stragrande maggioranza dei casi per sforamenti minimi del limite. Dopo l’abbassamento da 70 a 50 kmh, entrato in vigore da novembre, gli autovelox del Piratello hanno registrato come noto un’impennata di sanzioni: 2.858 a fine novembre, 7.232 a dicembre e 5.567 a gennaio, per un totale che sfiora quota 16mila. Il dettaglio delle violazioni, ottenuto tramite accesso agli atti dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Simone Carapia, capogruppo dei meloniani al Circondario, offre però una chiave di lettura nuova. La quasi totalità delle multe rientra infatti nel comma 7 e 8 dell’articolo 142 del Codice della strada, cioè eccessi fino a 40 kmh oltre il limite.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autovelox del Piratello, sforamenti minimi in 9 casi su 10. FdI: “Rialzare i limiti” Autovelox non omologati, in 9 casi su 10 la multa non è valida: cosa fareQuella di Matteo Salvini contro gli autovelox non omologati è una battaglia esistenziale. Autovelox, bancomat comunale del Piratellodi Armando Manocchia – Lettera aperta al Sindaco di Imola a proposito di un verbale di contestazione di violazione del codice della strada per aver...