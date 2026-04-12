Auto | porte aperte a Roma tra novità Volkswagen e occasioni imperdibili su usato e km zero

A Roma si svolge un evento dedicato al settore automobilistico, con particolare attenzione alle novità del marchio Volkswagen. L’appuntamento offre l’opportunità di scoprire le ultime auto della casa e di trovare occasioni su auto usate e a km zero. La manifestazione si rivolge sia agli appassionati del marchio che a chi cerca una vettura nuova o di seconda mano.

Un appuntamento imperdibile dedicato a tutti gli appassionati del marchio Volkswagen e a chi è alla ricerca della propria prossima auto, nuova o usata.Porte Aperte da Valentino AutomobiliValentino Automobili è lieta di annunciare il nuovo Porte Aperte in programma per il weekend di sabato 18 e.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Auto: a Roma arriva un super weekend dell'usato con offerte imperdibili Porte aperte Suzuki, test ride e novità per tutti i motociclistiTORINO (ITALPRESS) – Sabato 18 aprile Suzuki apre le porte della propria rete ufficiale per un evento dedicato a tutti gli amanti delle due ruote.