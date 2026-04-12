Auto fuoristrada nel leccese | morto il figlio di consigliere regionale Dino Basile?

Un giovane di 21 anni è deceduto questa mattina in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Arnesano, nel leccese. L’incidente coinvolgeva un veicolo fuoristrada e si è verificato in una zona rurale. La vittima è il figlio di un consigliere regionale, e al momento non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sulle circostanze esatte. La notizia ha suscitato attenzione nella zona.

(Adnkronos) – Un giovane di 21 anni, Antonio Basile, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Arnesano, in provincia di Lecce. Si tratta del figlio di Dino Basile, consigliere regionale pugliese del gruppo di Fratelli d'Italia. Era a bordo di una Mercedes. La vettura è andata fuori strada e ha sfondato il muretto di una villetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il giovane viaggiava da solo sulla strada provinciale Lecce-Arnesano. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme alla giunta, esprime "il più profondo cordoglio" al consigliere regionale Dino Basile per la tragica scomparsa del figlio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Incidente mortale sulla Lecce-Arnesano: vittima un 21enne, figlio del consigliere regionale Dino Basile Si schianta col suv sul muro di una villa: muore il figlio 21enne del consigliere regionale Dino BasileIncidente mortale nella notte sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano .