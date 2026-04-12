Australia | missione in Asia per blindare diesel e fertilizzanti

Questa settimana, il Primo Ministro e la Ministra degli Esteri di uno dei paesi si recheranno in Asia, visitando Malesia e Brunei. L'obiettivo ufficiale è assicurare la continuità dei flussi energetici e delle forniture di fertilizzanti e carburanti. La missione si inserisce in un contesto di attenzione alle forniture di beni essenziali e alle relazioni diplomatiche con i paesi della regione.

Per garantire la continuità dei flussi energetici e delle forniture di beni essenziali, il Primo Ministro Albanese e la Ministra degli Esteri Wong si recheranno questa settimana in Malesia e Brunei. L’obiettivo strategico della missione è mettere in sicurezza l’approvvigionamento di diesel, fertilizzanti e altre merci critiche, in un momento caratterizzato da forti instabilità globali causate dal conflitto tra Stati Uniti e Israesi contro l’Iran. La strategia per blindare i rifornimenti di carburante e risorse vitali. Il governo australiano ha pianificato una serie di azioni pratiche per proteggere la popolazione dagli effetti del conflitto in Medio Oriente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia: missione in Asia per blindare diesel e fertilizzanti Distributori a secco in Asia e Australia, la Slovenia inaugura i razionamentiSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Milan, ritorno in Australia? In estate possibile tournée tra Oceania e AsiaLa stagione del Milan è arrivata nel momento clou, con le ultime dieci partite di campionato che possono decidere le sorti della Serie A 2025/26.