A Grottammare, una delegazione comunale ha presentato la nuova Bandiera di Comune Sostenibile, sottolineando l’impegno per rispettare l’ambiente e tutelare la salute dei cittadini. La cerimonia si è svolta nella sede municipale, con la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini interessati. La bandiera rappresenta un riconoscimento ufficiale, assegnato sulla base di specifici criteri riguardanti pratiche sostenibili adottate dal Comune.

Bandiera di Comune Sostenibile, la delegazione grottammarese, capeggiata dal sindaco Alessandro Rocchi, accompagnato dalle assessori Alessandra Biocca e Monica Pomili, ha orgogliosamente ricevuto anche per il 2026 il riconoscimento dedicato alle sane pratiche a difesa dell’ambiente e della salute di cittadini e turisti. "Sul fronte dell’inclusione, Grottammare ha saputo distinguersi: abbiamo presentato ufficialmente il progetto ForAll. Nato nella nostra città, l’obiettivo è ambizioso: trasformare quest’idea in una ‘buona pratica’ da esportare e condividere con i comuni di tutta Italia. Essere un Comune Sostenibile – la conclusione di sindaco e assessore – non è solo un titolo, ma una promessa per il futuro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attenzione per natura e salute, ecco la Bandiera sostenibile

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