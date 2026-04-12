Un episodio preoccupante ha coinvolto un oleodotto nel territorio italiano, che è stato sabotato. Le autorità stanno conducendo indagini sotto il coordinamento dell’antiterrorismo per chiarire le responsabilità e le modalità dell’attacco. La vicenda solleva interrogativi sulla protezione delle infrastrutture strategiche e sulla possibilità di minacce esterne o interne. La situazione è al vaglio degli investigatori, che cercano di fare luce sui dettagli dell’accaduto.

Un episodio inquietante riaccende l’allerta sulla sicurezza delle infrastrutture energetiche in Italia e in Europa. In Friuli Venezia Giulia, nell’area di Tolmezzo, un traliccio della rete elettrica è stato danneggiato in quello che gli inquirenti considerano un possibile atto di sabotaggio. È successo il 25 marzo: un sostegno della linea ad alta tensione è stato compromesso e, a cascata, si è dovuta interrompere temporaneamente l’alimentazione di una stazione di pompaggio collegata all’oleodotto transalpino Tal-Siot. Il nodo: una linea elettrica e un oleodotto strategico. Il danneggiamento ha interessato una linea elettrica a 132 kV tra Tolmezzo e Paluzza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attacco all’Italia, sabotato oleodotto. Indaga l’antiterrorismo

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