Atp Montecarlo Sinner-Alcaraz vale il titolo

Al torneo ATP di Montecarlo, Sinner e Alcaraz si sono qualificati per la finale, il primo Master 1000 dell’anno sulla terra rossa. Entrambi hanno eliminato avversari nelle semifinali e si preparano a sfidarsi in un match che rappresenta un momento importante per la stagione. La partita tra i due promette di essere una delle più attese del circuito.

Chi, se non loro due, potevano contendersi il trofeo nel primo Masters 1000 dell’anno sulla terra rossa: Sinner e Alcaraz sono pronti a darsi battaglia in una gara che vale ancora più del titolo. L’altoatesino, in caso di vittoria, tornerà al primo posto nel ranking Atp: dovesse vincere Carlos la situazione in classifica rimarrebbe immutata. Ilgiornale.it segue l’evento in diretta con le fasi salienti di ogni game.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atp Montecarlo, Sinner-Alcaraz vale il titolo LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: finale epocale che vale il n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Alcaraz Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di... Montecarlo, Sinner-Alcaraz è una sfida che vale doppio: titolo e ranking in palio, le quoteInizia nel Principato di Monaco la lunga stagione sulla terra rossa, mai così attesa per il confronto a distanza tra il tennista azzurro e il numero... Tennis giants Sinner and Alcaraz talk rivalry, friendship