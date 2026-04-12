ATP Montecarlo 2026 | Sinner-Alcaraz finale da sogno per il numero 1 del mondo

La finale dell’ATP Montecarlo 2026 si svolge tra il tennista italiano e il numero uno del mondo, che affrontano un match decisivo sulla terra rossa. La partita vede i due atleti contendersi il titolo e il primato in classifica mondiale, creando un evento di grande richiamo nel circuito professionistico. La sfida rappresenta un momento importante per entrambi, con il pubblico che segue con attenzione questa sfida tra due dei più forti giocatori in attività.

Finale ATP Montecarlo 2026: Sinner sfida Alcaraz per titolo e ranking mondiale in una sfida epocale sulla terra rossa. ATP Montecarlo 2026, tutto su Sinner-Alcaraz: la finale che vale una stagione. È il giorno che il tennis mondiale aspettava: la finale dell’ ATP Montecarlo 2026 mette di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due dominatori assoluti del circuito. Non è solo una partita, ma un vero e proprio spartiacque della stagione sulla terra rossa. Il match è in programma oggi alle ore 15 sul centrale del Principato e assegnerà non solo il titolo Masters 1000, ma anche il numero 1 del ranking ATP. Una sfida che va oltre il trofeo: chi vince, sale sul trono del tennis mondiale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Montecarlo, sarà Alcaraz-Sinner la finale: in palio anche il numero 1 del mondoLo spagnolo supera Vacherot in due set e raggiunge l’azzurro nell’atto conclusivo del Masters 1000.