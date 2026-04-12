Atletico Bisceglie crollo shock | svanisce il 3-0 contro Barletta

Durante una partita valida per il campionato, l’Atletico Bisceglie si è trovato sotto di tre gol contro la squadra ospite, ma ha concluso l’incontro con un pareggio di 3-3. La squadra ha affrontato numerose assenze che hanno inciso sulla formazione schierata in campo. La gara si è conclusa con un risultato inatteso, con la squadra di casa che ha recuperato lo svantaggio iniziale.

L’Atletico Bisceglie, decimato da un numero critico di assenze in campo, subisce una rimonta clamorosa nella trasferta a Barletta contro la New Carpediem, chiudendo sul 3-3. Nonostante un vantaggio iniziale di tre reti ottenuto nel primo tempo della venticinquesima giornata di Terza Categoria, i rossoblù hanno svanire il controllo della gara nei minuti finali. Dominio assoluto e gestione del vantaggio. La partita ha preso una piega quasi definitiva già nei primi minuti di gioco. Al quarto minuto, su un calcio piazzato battuto dal capitano Fiorentino, Leo La Notte è riuscito a colpire di testa, portando i biscegliesi in vantaggio. La pressione esercitata dall’Atletico non ha dato tregua agli avversari: poco dopo, l’azione di Lopopolo ha preparato il terreno per il secondo gol, poi concretizzato da Marco Sinigaglia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atletico Bisceglie, crollo shock: svanisce il 3-0 contro Barletta Leggi anche: Investita a Barletta: morta dopo 38 giorni di agonia Decesso della 49enne nel "Don Uva" di Bisceglie Il crollo della palazzina, l’incubo svanisce all’alba: nessun disperso sotto le macerie della PlayaLe unità cinofile dei vigili del fuoco, giunte a Licata da Catania e Trapani, hanno lasciato la Playa.