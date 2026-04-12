Atletica oro di Fortunato nella mezza maratona di marcia

Durante i Campionati mondiali a squadre di Brasilia, l'atleta ha vinto la medaglia d'oro nella mezza maratona di marcia. La competizione si è svolta con la partecipazione di diversi atleti da vari paesi. La vittoria è stata ufficialmente riconosciuta dall'organizzazione dell'evento, che ha annunciato il risultato finale. La gara si è conclusa con l'atleta che ha tagliato il traguardo al primo posto.

AGI - Francesco Fortunato ha conquistato la medaglia d'oro nella mezza maratona di marcia ai Campionati mondiali a squadre di Brasilia. L'azzurro ha tagliato per primo il traguardo sulla nuova distanza di 21.097 chilometri in 1 ora 27'25. Incredibile medaglia d 'argento all'etiope Misgana Wakuma (1 ora 27'33), bronzo al padrone di casa e favorito della vigilia Caio Bonfim (1 ora 27'36). Dall'oro nella staffetta mista insieme a Valentina Trapletti, assente in Brasile, all'oro individuale nella nuova distanza della mezza maratona introdotta dalla federazione internazionale per 'parificare' la marcia alla corsa. Il trionfo di 'Effe'. 'Effe', come viene soprannominato il forte marciatore pugliese - 31 anni di Andria, portacolori delle Fiamme Gialle -, ha trionfato sulle strade di Brasilia con il sensazionale crono di 1 ora 27'25.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Atletica, oro di Fortunato nella mezza maratona di marcia Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa nella mezza maratona! Pioggia di medaglie per l’Italia Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato trionfa nella mezza maratona, tante medaglie per l’Italia