Atletica oggi in tv Mondiali marcia a squadre 2026 | orari programma streaming azzurri in gara

Oggi si svolgono i Mondiali di marcia a squadre del 2026, che si tengono sulle strade di Brasilia. La manifestazione vede in gara atleti di varie nazioni e sarà trasmessa in diretta streaming. La competizione si inserisce nel calendario internazionale di atletica leggera e coinvolge anche gli atleti italiani, i quali prenderanno parte alle diverse prove in programma.

La lunga attesa volge al termine ed è finalmente arrivato il giorno dei Mondiali di marcia a squadre 2026, in programma sulle strade di Brasilia. Debuttano oggi in una rassegna internazionale le nuove distanze introdotte da World Athletics, con i migliori interpreti globali della specialità che si cimenteranno sui 21,097 km (mezza maratona) e sui 42,195 km (maratona). LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI MARCIA A SQUADRE DALLE 11.45 Sono 25 nel complesso gli azzurri impegnati nelle gare odierne, con l’obiettivo di spingere l’Italia più in alto possibile nelle singole graduatorie a squadre. Riflettori puntati in particolare su Massimo Stano nella...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Mondiali marcia a squadre 2026: orari, programma, streaming, azzurri in gara Atletica oggi in tv, Mondiali marcia a squadre 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaLa lunga attesa volge al termine ed è finalmente arrivato il giorno dei Mondiali di marcia a squadre 2026, in programma sulle strade di Brasilia. Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, azzurri in garaSi preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica.