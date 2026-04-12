Atalanta-Juventus le pagelle | Boga decisivo Holm treno sulla fascia

Nella sfida tra Atalanta e Juventus, la squadra bianconera ottiene una vittoria in trasferta e si porta al quarto posto in classifica, superando temporaneamente il Como. Durante l'incontro, Boga si distingue come giocatore decisivo, mentre Holm corre lungo la fascia con grande intensità. La partita si è svolta alla “New Balance Arena”, dove la Juventus ha conquistato tre punti importanti in chiave classifica.

La Juventus espugna la “New Balance Arena” e si riprende il quarto posto in classifica, superando momentaneamente il Como. In una sfida carica di tensione e significati europei, a decidere il match è stato il più classico dei gol dell’ex: Jérémie Boga. Le pagelle: Le. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Atalanta-Juventus, le pagelle: Boga decisivo, Holm treno sulla fascia Udinese-Juventus 0-1, le pagelle: Boga decisivo, difesa ritrovataLa Juventus vince 1-0 a Udine una partita complicatissima grazie alla rete di Jeremie Boga e riprende il quarto posto. Leggi anche: Juve, ecco il vice Yildiz: visite mediche per Boga. Sulla fascia si lavora a Holm