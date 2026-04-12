Atalanta Juve 0-1 | il corto muso di Spalletti e l’atteggiamento di una squadra che sa correggersi | La Juve a freddo – PODCAST di Paolo Rossi

Nella partita tra Atalanta e Juventus, terminata con un risultato di 0-1, l’allenatore della Juventus ha mostrato un’espressione accigliata al termine dell’incontro. La squadra bianconera ha mantenuto un atteggiamento che evidenzia la capacità di adattarsi e correggere le proprie azioni durante il gioco. L’incontro è stato analizzato anche attraverso il podcast di Paolo Rossi, che ha commentato gli aspetti tecnici e tattici della partita.

di Paolo Rossi Atalanta Juve 0-1: il “corto muso” di Spalletti e l’atteggiamento di una squadra che sa correggersi. L’analisi a freddo di Paolo Rossi. L’analisi a freddo di Paolo Rossi sulla vittoria della Juventus contro l’Atalanta mette in luce un’evoluzione tattica e caratteriale inaspettata. Il giornalista si è soffermato sul ritorno del cosiddetto “corto muso”, declinato però secondo i canoni di Luciano Spalletti. Non si è trattato di una vittoria passiva, ma del trionfo di una squadra capace di correggersi in corsa, dimostrando una maturità agonistica fondamentale per blindare la zona Champions. QUI IL VIDEO CON L’ANALISI DI PAOLO ROSSI Secondo Rossi, il merito principale del tecnico toscano è stato quello di aver trasmesso ai bianconeri la capacità di soffrire senza perdere l’identità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve 0-1: il “corto muso” di Spalletti e l’atteggiamento di una squadra che sa correggersi | La Juve a freddo – PODCAST di Paolo Rossi Leggi anche: Juve Pisa 4-0: i cambi di Spalletti smuovono una gara stagnante. E Yildiz può far tutto | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi Juve Genoa 2-0: ma davvero Spalletti non capisce la Juve? | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossidi Paolo Rossi Juve Genoa: i dubbi di Spalletti, il tecnico analizza le complessità tattiche emerse dopo la preziosa e solida vittoria casalinga La...