Atalanta frenata dal caos | dominio totale ma ko amaro in casa

L'Atalanta ha subito una sconfitta casalinga contro la Juventus, che si è conclusa con un punteggio di 1-0. La squadra bergamasca ha avuto un dominio totale sul campo, ma un episodio fortuito ha deciso il risultato. La partita si è svolta al Gewiss Stadium, dove i padroni di casa hanno cercato di controllare il gioco senza riuscire a segnare.

L’Atalanta cade in casa al Gewiss Stadium per mano della Juventus, soccombendo per un singolo episodio fortuito che ha sancito il 1-0 finale. Nonostante il risultato negativo, Raffaele Palladino ha espresso profondo orgoglio per la squadra, definendo la prestazione dei suoi uomini come una delle migliori ottenute finora sotto la sua guida tecnica. Dominio territoriale e sfortunata frenata bergamasca. Il bilancio statistico della gara racconta una storia diversa rispetto al tabellino. La Dea ha esercitato una pressione costante, arrivando a tentare la conclusione a rete per ben 20 volte, senza concedere spazi o occasioni reali ai talentuosi avversari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atalanta frenata dal caos: dominio totale ma ko amaro in casa Atalanta travolta dal Bayern Monaco: 6-1 a Bergamo, Champions League finita tra errori e dominio tedescoLa Champions League dell’Atalanta rischia di essere già segnata dopo una notte durissima alla New Balance Arena. Leggi anche: Champions League, Juve ai playoff: Atalanta ko in casa