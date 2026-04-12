Assigeco rimonta mancata a Treviglio | i play off tremano

L’Assigeco Piacenza ha perso in trasferta contro Treviglio con il punteggio di 86-79. La squadra ha tentato una rimonta nel quarto finale, ma non è riuscita a completarla. La sconfitta complica le possibilità di qualificazione ai playoff, rendendo più difficile il cammino nelle ultime partite di stagione. La partita si è disputata al PalaFacchetti, con entrambe le squadre in campo per tutta la durata dell’incontro.

L’Assigeco Piacenza subisce un colpo durissimo sul parquet del PalaFacchetti, cadendo a Treviglio per 86 a 79 in una sfida che pesa enormemente sulle ambizioni post-season. Nonostante una resistenza eroica negli ultimi minuti, i biancoverdi non riescono a chiudere il recupero, vedendo scivolare via la possibilità di un accesso diretto ai play off e perdendo il vantaggio nel doppio confronto con la squadra lombarda. Un’inerzia difficile da spezzare nel cuore del PalaFacchetti. La gara si è snodata con ritmi serrati fin dai primi istanti, con Marcius che ha aperto le danze per i padroni di casa nel pitturato, seguito da Taflaj. La risposta piacentina è arrivata tempestiva grazie alla capacità di Mazzucchelli di segnare con un movimento di palleggio, arresto e tiro, mentre Restelli ha contribuito al punteggio con due liberi precisi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Assigeco, rimonta mancata a Treviglio: i play off tremano Volley Bergamo 1991, il programma dei Play Off: Scandicci a Treviglio giovedì 5 marzoSi comincia con gara-1 in Toscana domenica 1 marzo, eventuale gara-3 nel weekend successivo. Un altro passo falso per la Tav Treviglio: Orzinuovi vince in rimonta al PalaFacchettiLa TAV Treviglio lotta con gli otto effettivi a disposizione, conduce la gara per 35', ma nel finale crolla con Orzinuovi.