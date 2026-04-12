Assegno unico ad aprile gli importi scendono | cosa sta succedendo e perché

Ad aprile, gli importi dell'assegno unico diminuiranno rispetto ai mesi precedenti, dopo che nei due mesi precedenti erano stati aumentati a causa di adeguamenti effettuati all'inizio dell'anno. La modifica riguarda tutti i beneficiari e si applica in modo uniforme, portando l'importo mensile a valori più vicini a quelli precedenti agli adeguamenti. La variazione è prevista a partire dal primo giorno del mese.

Dopo due mesi "gonfiati" dagli adeguamenti di inizio anno, ad aprile l'assegno unico torna a una dimensione più ordinaria. E per molti beneficiari questo si tradurrà in un importo più basso rispetto a febbraio e marzo. Ecco cosa sta succedendo.🔗 Leggi su Fanpage.it Assegno unico di aprile più leggero: perché gli importi scendono e come evitare il minimoL’assegno unico di aprile sarà più basso rispetto a quello incassato da molte famiglie nei mesi precedenti. Assegno unico 2026, ad aprile importi in calo: cosa cambia e quando arrivano i pagamentiABBONATI A DAYITALIANEWS Importi leggermente più bassi dopo gli adeguamenti Per la prima volta dall’inizio del 2026, nel mese di aprile l’assegno...