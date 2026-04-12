Assegno di Inclusione ADI aprile 2026 | consulta tutte le date di pagamento

A partire dal 1° gennaio 2024, è attivo l’Assegno di Inclusione (ADI), una misura di sostegno economico rivolta alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà e possiedono determinati requisiti. Per il mese di aprile 2026, sono state pubblicate le date di pagamento dell’assegno, che permettono ai beneficiari di conoscere quando riceveranno l’accredito. Le date di pagamento sono disponibili consultando le comunicazioni ufficiali.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 aprile 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 28 aprile 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) aprile 2026: consulta tutte le date di pagamento ASSEGNO DI INCLUSIONE 2026: Cosa puoi COMPRARE e quanto puoi PRELEVARE